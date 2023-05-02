В Рязанской области у 25 образовательных учреждений оборудуют пешеходные переходы
В Рязанской области у 25 образовательных учреждений оборудуют нерегулируемые пешеходные переходы за 61 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Дирекция дорог Рязанской области выделила 61 млн 164 тысячи 288 рублей. Подрядчик установит дорожные знаки, светофор и дорожные ограждения, нанесет разметку, обустроит искусственные дорожные неровности, пешеходные подходы, дорожки и сделает бордюры.
Работы проведут в 13 районах области около образовательных учреждений:
- Захаровская СОШ № 1 (Захаровский район);
- Чулковская СОШ (Скопинский район);
- Малинищенский детский сад и СОШ (Пронский район);
- Новомичуринская СОШ № 3 (Пронский район);
- Октябрьская СОШ (Пронский район);
- Савватемская средняя школа (Ермишинский район);
- Надежкинский детский сад (Ермишинский район);
- Крутоярская СОШ (Касимовский район);
- Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей (Касимовский район);
- Детский сад № 146 в Туме (Клепиковский район);
- Волчковская основная общеобразовательная школа (Клепиковский район);
- Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова (Ряжский район);
- Ряжская СШ № 1 (Ряжский район);
- Ряжский детский сад № 7 (Ряжский район);
- Шацкая СШ в селе Большое Агишево (Шацкий район);
- Шацкая СШ в селе Каверино (Шацкий район);
- Шиловская СОШ № 2 в селе Тимошкино (Шиловский район);
- Занино-Починковская СОШ (Шиловский район);
- Каргашинский детский сад (Сасовский район);
- Новоберёзовский ДС (Сасовский район);
- Староберёзовская ОШ (Сасовский район);
- Сысоевская ООШ (Сараевский район);
- Новобокинская средняя общеобразовательная школа (Сараевский район);
- Просеченская СОШ имени генерала Михаила Дмитриевича Скобелева (Александро-Невский район).
Кроме того, около Мурминской школы появятся информационный экран отображения буквенно-цифровой и графической информации, обзорная видеокамера с ИК-подсветкой, видеокамера детекции пешеходов с ИК-подсветкой.
Работы планируют выполнить до 31 августа 2023 года.