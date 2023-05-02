В Рязани задержали мужчину, разбившего битой два окна в доме

В Рязани 1 мая задержали мужчину, который разбил несколько окон в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Вечером очевидцы сообщили в правоохранительные органы о том, что неизвестный мужчина бьет окна на первом этаже дома на улице Новаторов.

К моменту приезда сотрудников Росгвардии мужчина разбил битой два окна одной квартиры. Выяснилось, что сделал он это из-за личной неприязни к своему знакомому, который там жил.

В результате 31-летнего мужчину задержали и передали полицейским. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим.