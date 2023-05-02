В Рязани обработают 30 прудов от личинок комаров
30 рязанских водоемов обработают в 2023 году от личинок комаров. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Дирекция благоустройства города выделила 81 тысячу 78 рублей. Подрядчик проведет дезинсекцию самих водоемов и прилегающих к ним территорий общей площадью 18017 квадратных метров. «Центром гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» рекомендуется использовать для обработки такие средства, как «Ларвиоль» или «Лактицид».
Список водоемов:
- Пруд в Голенчино (сооружение 28, 27 (в районе дома № 1 по улице Старая дубрава), в районе домов № 41б по улице Баженова и № 52 корпус 1 по улице Голенчинская);
- Пруд в Никуличах (улица Пугачева);
- Каскад из двух прудов в Никуличах (первый Рязанский проезд);
- Пруд в Никуличах;
- Каскад из двух прудов в Дягилево (между улицами Элеваторной и Коняева);
- Пруды в Соколовке (улицы Соколовская, вторая Прудная, Мира, сооружение 2, в районе дома № 10 по Железнодорожной);
- Пруд в Строителе (сооружение 20а);
- Пруд на Голенчинской улице (сооружение 21а);
- Каскад из двух прудов в Песочне (в районе ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»);
- Пруд на Мирном (в районе дома № 2г по улице Связи);
- Пруд в Канищево (улица Интернациональная № 27);
- Пруд в поселке Ворошиловка (улица первая Красная сооружение 20б);
- Каскад из трех прудов в Дягилево (Центральный проезд № 3);
- Пруды в Дягелево (в районе улиц Березняковская № 32, церкви на улице Шаповская № 72, улиц второй Яблоневый проезд и Почтовая и дома № 27 по улице Березняковская);
- Каскад из двух прудов на Гоголя (сооружение 55а);
- Каскад из трех прудов в Песочне (Сережиа гора);
- Пруды в Солотче (улица Первомайская сооружения 56а, 58а и 62);
- Пруд в Песочне.
Работы планируют выполнить до 31 июля 2023.