В Рязани на улице Крупской задержали иностранного гражданина с «синтетикой»

В Рязани на улице Крупской задержали иностранного гражданина с «синтетикой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во время патрулирования в Московском районе на улице Крупской полицейские заметили подозрительного молодого человека. Они решили отсановить мужчину для проверки документов. Когда сотрудники вышли из служебного автомобиля, прохожий попытался скрыться и забежал в подъезд дома. Полицейские догнали его на третьем этаже.

В ходе общения с 20-летним гражданином одной из стран Закавказья патрульные заподозрили, что он имеет отношение к незаконному обороту наркотиков.

Оперативники в присутствии понятых произвели личный досмотр иностранца и изъяли из его сумки 20 полимерных пакетиков с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой около 15 граммов.

Установлено, что мигрант ранее судим за грабеж и находился на территории Российской Федерации незаконно.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.