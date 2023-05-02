В Рязани ищут свидетелей наезда на 45-летнего мужчину
В Рязани ищут свидетелей наезда на 45-летнего мужчину. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла 21 февраля, примерно в 23:20, около дома № 27 по улице Черновицкой.
По предварительной информации, 56-летний рязанец на Toyota RAV4 сбил 45-летнего мужчину. Пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате аварии рязанца госпитализировали с травмами.
Тех, кто что-то знает о ДТП, просят сообщать по телефону: 8-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.