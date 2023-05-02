В Рязани фонтан перед спорткомплексом «Олимпийский» в 2023 году не заработает

Фонтан перед спорткомплексом «Олимпийский» в 2023 году не заработает. Об этом в комментариях Telegram-канала РЗН. инфо сообщило министерство спорта Рязанской области.

Ведомство отреагировало на вопрос читателя о том, когда в Рязани заработает фонтан возле «Олимпийского». В пресс-службе пояснили, что для возобновления его работы требуется полная реконструкция и капремонт системы со значительным вложением средств. В ведомстве добавили, что в 2023 году капремонт не запланирован.

«Администрация ледового дворца ежегодно проводит работы для поддержания внешнего вида фонтана в надлежащем состоянии», — заключили там.

Напомним, в 2020 году в министерстве спорта сообщали, что фонтан отремонтируют в период с 2021 по 2023 годы. На полное восстановление и запуск объекта требуется 3,5 миллиона рублей. В ведомстве отметили, что в 2019 году проводился его косметический ремонт.