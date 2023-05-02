В Нижегородской области мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к оборванному проводу
В Нижегородской области мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к оборванному проводу. Об этом сообщило
Инцидент произошел в деревне Подрезово городского округа Бор в субботу, 29 апреля. Ребенок коснулся оборванного провода линии электропередач и получил удар током. От полученных травм восьмилетний мальчик умер на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В региональном управлении СК отметили, что следователи дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередач.