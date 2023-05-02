В Москве ребенок получил ожог пищевода, выпив сок в кафе

В Москве ребенок получил ожог пищевода, выпив сок в кафе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в кафе на улице Солянка.

Девятилетний мальчик пришел в заведение с матерью. Ребенок попил из бутылки, в которой предположительно был сок. После этого они с матерью пошли гулять дальше. Однако внезапно мальчику стало плохо.

Выяснилось, что в бутылку попала химическая жидкость. У ребенка диагностировали химический ожог языка и пищевода.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Выясняется, как химикат попал в бутылку. Расследование контролирует прокуратура Москвы.