В Москве продавцу комиссионного магазина прострелили ухо
В Москве покупатель прострелил ухо продавцу комиссионного магазина. Об этом сообщает SHOT.
39-летний москвич зашел в магазин на Грузинском Валу, достал самодельный пистолет и начал показывать его продавцу. На кадрах видно, что работник магазина попросил убрать оружие, однако посетитель этого не сделал и выстрелил из оружия.
Продавца госпитализировали. Покупателя опросили и пока что отпустили.
Правоохранители проводят проверку обстоятельств.