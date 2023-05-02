В Ленобласти подросток обнаружил три пакета с расчлененным трупом мужчины
В Ленобласти подросток обнаружил три пакета с расчлененным трупом мужчины. Об этом во вторник, 2 мая, пишет Telegram-канал «Mash на мойке».
Инцидент произошел 1 мая. Три полиэтиленовых пакета с головой, руками и туловищем обнаружил 17-летний подросток. Кто-то оставил их на территории гаражей, возле забора стадиона Выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Также в пакетах находилась изрезанная одежда.
Время смерти и личность погибшего устанавливаются. Останки отправлены на экспертизу.