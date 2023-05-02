В Кирове в ДТП с двумя легковушками погиб один человек

В Кирове в ДТП с двумя легковушками погиб один человек. Об этом сообщил « Про Город Киров ».

Авария произошла во вторник, 2 мая, в 17:15, на перекрестке улицы Комсомольской с Октябрьским проспектом.

Между собой столкнулись Kia Rio и Lada Vesta. Отмечается, что после столкновения иномарку отбросило на бетонный столб. В результате водитель Kia погиб.

На месте работали медики, полиция и спасатели — они вырезали водителя из искореженного авто.

По факту аварии проводится проверка.