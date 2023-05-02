В Кирове в ДТП с двумя легковушками погиб один человек
В Кирове в ДТП с двумя легковушками погиб один человек. Об этом сообщил «
Авария произошла во вторник, 2 мая, в 17:15, на перекрестке улицы Комсомольской с Октябрьским проспектом.
Между собой столкнулись Kia Rio и Lada Vesta. Отмечается, что после столкновения иномарку отбросило на бетонный столб. В результате водитель Kia погиб.
На месте работали медики, полиция и спасатели — они вырезали водителя из искореженного авто.
По факту аварии проводится проверка.