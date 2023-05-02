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В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак

В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает ТАСС.

В партии ЛДПР предложили выплачивать каждые пять лет по 20 тысяч рублей каждому супругу при условии, что люди находятся в браке более 20 лет.

В партии отметили, что в некоторых регионах страны уже установлены меры поддержки таких пар.

«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — пояснил рукводитель фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.