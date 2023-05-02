В Брянской области предотвратили подрыв железной дороги
В Брянской области предотвратили подрыв железнодорожных путей. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.
По информации канала, диверсия планировалась на 77-м километре перегона «Красный Рог — Почеп». Работник железной дороги вовремя заметил несколько подкопов вдоль путей. Также рядом находился выкопанный щебень в мешках.
Работники ЖД сообщил об увиденном в полицию. Место вскоре оцепили. Взрывчатку вблизи путей не нашли.
Ранее сообщалось о том, что в Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство.