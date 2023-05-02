В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
БПЛА сбросил устройство на место строительство защитных сооружений. Атака произошла во вторник, 2 мая, около 13:00, недалеко от села Прилесье. 46-летний мужчина занимался земельными работами. Прилетевший со стороны Украины беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство.
Мужчина получил контузию. Ему вызвали «скорую». От госпитализации мужчина отказался.