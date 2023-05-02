Умер начальник управления экономики и господдержки АПК рязанского минсельхоза Александр Мурзин

Умер начальник управления экономики и господдержки АПК рязанского минсельхоза Александр Мурзин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мурзин окончил экономический факультет РГРТА в 2001 году. После он в течение пяти лет работал в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области. В частности, он был казначеем, старшим казначеем, главным казначеем. С 2006 года Мурзин работал в управлении сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (с 2008 года — министерстве) начальником отдела финансирования и кредитования отраслей АПК. С 2018 года он являлся главой управления экономики и господдержки АПК.

«Александр Анатольевич Мурзин был системно мыслящим руководителем, авторитетным специалистом, умеющим эффективно выстроить взаимодействие со всеми участниками бюджетного процесса, с сельхозтоваропроизводителями региона, с Минсельхозом России», — отметило ведомство в некрологе.

Александру Мурзину было 43 года. Простятся с ним в четверг, 4 мая, в 9:15, около здания министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области (улица Есенина, дом № 9). Похоронят Мурзина в Чучкове.