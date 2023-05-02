Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный
Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный. Об этом сообщило
По словам собеседника агентства, 65-летний мужчина умер в воскресенье, 1 мая, в 0:35, в квартире на Балаклавском проспекте в Москве. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
По факту гибели актера полиция проводит проверку.
За свою карьеру Михаил Бескоровайный сыграл более 50 ролей в сериалах и фильмах. Он участвовал в съемках «Марш Турецкого», «Кухня», «Моя прекрасная няня», «День радио». Также Бескоровайный был актером озвучания.