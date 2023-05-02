Сервис знакомств «Тиндер» уйдет из России до начала июля

Сервис знакомств Tinder ‎уходит из России, говорится в отчете компании. Об этом 2 мая сообщает Telegram-канал «‎Раньше всех. Ну почти».

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — указано в годовом отчете.

Отметим, что в 2022 году разработчик платформы Badoo объявил, что уберёт свои дейтинг-приложения из App Store и Google Play в России и Белоруссии.