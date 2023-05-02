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Сотрудник Рязанского приборного завода стал призером конкурса профессионального мастерства

Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приняли участие в III Корпоративном чемпионате профессионального мастерства «Мастер-КРЭТ/2023», в Ставрополе.

Серебро в компетенции «Инженер-технолог машиностроения» по итогам соревнований завоевал инженер-технолог третьей категории Александр Копнин. Четвертое место у Кирилла Соколовского, инженера- технолога второй категории. За звание лучшего инженера-технолога машиностроения боролись девять специалистов предприятий, входящих в состав АО «КРЭТ».

Кроме того, в командном зачете АО «ГРПЗ» заняло почетное второе место.

«Молодежь нашего предприятия активно участвует в различных профессиональных конкурсах, — отметил генеральный директор Борис Виноградов. — „Мастер КРЭТ/2023“ не стал исключением. Конкурсные испытания — это ведь не только состязания в мастерстве, но и обмен опытом, свежие идеи. Они показывают многие личностные и профессиональные качества тех, кто рискнул принять в них участие: целеустремленность, умение концентрироваться, быстро принимать решения. Победы в конкурсах говорят о высокой квалификации наших кадров, а это — залог дальнейшего успешного развития предприятия. Поздравляю ребят с достойным результатом».

По условиям конкурса участники получили тестовое описание задания, чертеж детали, после чего им необходимо было разработать программу для оборудования с числовым управлением.

Своими впечатлениями поделился призер конкурса Александр Копнин: «Соревноваться было интересно, так как в чемпионате принимали участие и профессионалы с многолетним стажем работы, и студенты вузов. Задания сложные, но выполнимые. Конкурс показал нам новые возможности и направления в работе. Большое спасибо хочу сказать нашему дружному заводскому коллективу, без которого мы бы не достигли таких высоких результатов».

Организатор мероприятия — АО «КРЭТ» при поддержке ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России и компании «Экспертные системы».