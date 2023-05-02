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Скопин встретит первую дачную волну на майских выходных с новыми интернет-скоростями

Местные жители Скопина и приезжие дачники могут планировать свои майские выходные с комфортным интернетом. МТС «прокачала» сеть в центре города и его районах, и увеличила скорости на 30%. Новое телеком-оборудование позволит с комфортом пользоваться сервисами даже с учетом массового интернет-серфинга.

Увеличение скорости мобильного интернета почувствуют не только жители центра Скопина, но и проживающие в Автозаводском, Октябрьском, Стекольном и в районе Металлурга, а также в селах Коготково, Вослебово и Успенское.

На майских выходных в Скопине можно не только посмотреть информацию о новых методиках повышения урожайности, поделиться фотографиями посадок и первого урожая через мессенджеры. Можно в высоком разрешении смотреть фильмы и сериалы на смартфоне, а также заказывать все необходимое для загородной жизни через интернет, даже в периоды повышенной нагрузки на сеть.

«Скопин традиционно является излюбленным местом для дачников из Москвы и Рязани. Первая «волна» приезжих прибывает как раз на майских праздниках, что «подгрузит» интернет-трафик. Поэтому мы заранее позаботились об улучшении качества сети, чтобы горожане и приезжие и впредь имели доступ к интернет-сервисам, которыми они привыкли пользоваться обычно. Кстати, на KION к майским выходным вышли несколько премьер на любой вкус: детективный сериал «Кольцо», биографическая драма о великом художнике «Тень Караваджо», а 4 мая будет доступен оригинальный сериал «Отчаянная невеста», — рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

Также с мая в Скопине — столице гончарного промысла России — ожидается увеличение туристического потока: путешественники приезжают на экскурсии Скопинского краеведческого музея, в местный центр народных художественных промыслов и ремесел, внутри которого расположен Музей гончарства. Гости города также посещают музей истории гончарного промысла на фабрике Скопинской художественной керамики и музее истории Подмосковного угольного бассейна.