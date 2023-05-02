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Рязанские зоозащитники выступили против закона об эвтаназии животных

Рязанские зоозащитники поучаствовали в акции против законопроекта, позволяющего регионам самостоятельно решать, как поступать с бездомными животными. Об этом сообщается в группе «Помощь животным, попавшим в беду» в соцсети «ВКонтакте».

По словам активистов, в Госдуму внесли законопроект, дающий регионам право самостоятельно решать, как действовать с бездомными животными. «Какими способами они будут это делать, мы все прекрасно понимаем, мы долго от этого уходили. И наконец в 2018 году мы пришли к гуманности», — указано в обращении.

В частности, активисты напомнили о поправках в Конституцию. В частности, в обращении речь зашла о статье 114 документа, в которой говорится о формировании ответственного отношения к животным. «Ответственное и жестокое — не одно и то же», — отметили зоозащитники.

Они призвали, чтобы человек, направленный на комитет Госдумы по экологии от Рязанской области, выразил отрицательное мнение горожан о законопроекте.