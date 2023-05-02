Рязанские дружинники поймали человека, находящегося в федеральном розыске

В Рязани сотрудники полиции совместно с дружинниками несколько дней проводили рейды на Почтовой улице, направленные на пресечение нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С 28 апреля правоохранители в вечернее время ловили людей, распивающих алкоголь в общественных местах. Среди нарушителей были два несовершеннолетних.

С 27 по 30 апреля правоохранители провели рейд по профилактике уличной преступности. За это время было пресечено 45 нарушений и задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске.

Отмечается, что помимо контроля правопорядка, полицейские и дружинники раздавали памятки, направленные на профилактику дистанционного мошенничества.