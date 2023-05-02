Мэрия отказала КПРФ провести митинг на 1 мая в Рязани из-за соображений безопасности
Мэрия отказала КПРФ провести митинг и шествие на 1 мая в Рязани из-за соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Коммунисты города Рязани встретили Первомай пикетами и маевкам. Накануне администрация города отказалась согласовывать традиционные шествие и митинг, сославшись на высокий уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.
Напомним, в Рязани первомайское шествие не проводилось.