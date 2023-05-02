Рязанская НПК высадила 200 саженцев деревьев

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании открыли сезон экологических инициатив, высадив около 200 саженцев липы крупнолистной и тополя пирамидального на трех площадках города: на улицах Зубковой, Быстрецкой, а также в деревне Турлатово Рязанского района.

На улице Быстрецкой к работникам РНПК присоединились сотрудники дочерних обществ НК «Роснефть» — Рязаньнефтепродукт и РН-Смазочные материалы. Совместно нефтяники высадили «Аллею славы». Каждое дерево посвятили тем, кто ковал победу в годы ВОВ.

«Акция по высадке „‎Аллеи славы“ — дань уважения воинам и труженикам тыла, защитившим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Помимо исторической памяти, эта акция — одна из составляющих экологической ответственности нашей Компании. Я очень надеюсь, деревья приживутся, будут украшать и приносить пользу нашему городу. Этими посадками мы дали старт экологических инициатив нашего предприятия в 2023 году», — сказал заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев.

В этом году рязанские нефтепереработчики запланировали ряд экологических акций по озеленению и приведению в порядок улиц Рязани. Несколько из них уже реализовали в апреле.

С 25 по 28 апреля в рамках городского месячника по санитарной очистке сотрудники РНПК провели уборку выделенной префектурой Железнодорожного района улицы Весенней. На городскую свалку вывезено более 80 кубических метров мусора.

28 апреля около 300 работников приняли участие во Всероссийском субботнике «Зеленая весна — 2023». С помощью самосвала, погрузчика, а также поливомоечной и подметально-уборочной машин они очистили территорию около завода. На городскую свалку было вывезено более 30 кубометров мусора. Также в этот день сотрудники НПК побелили деревья и покрасили бордюры, израсходовав120 кг белой фасадной краски, 25 кг синей и 20 кг черной.

25 апреля волонтеры общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47при поддержке Рязанской НПК провели работы по очистке территории села Агро-Пустынь Рязанского района. 28 апреля они же собрали мусор в лесу села Заборье. 29 апреля на автобусе нефтезавода школьники отправились в село Старое Зимино Рязанской области, чтобы прибраться в парке усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения.

Рязанская НПК не ограничивается благоустройством и озеленением города, она еще занимается экологическим просвещением учащихся. Компания на постоянной основе оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику, который сохраняет редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Предприятие также организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

Отмечается, что забота об окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.