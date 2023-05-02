После обстрела ВСУ в Брянской области погибли четыре человека

После обстрела ВСУ в Брянской области погибли четыре человека. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Обстрел ракетами «Точка-У» произошел ночью 29 апреля в послеке Суземка Брянской области. Один из снарядов упал прямо во двор дома, позднее там нашли фрагменты тел четверых людей. Среди погибших оказался 46-летний боец «Вагнера», который вернулся с СВО. Еще двоих людей достали из-под обломков живыми.

Второй удар пришёлся по другой улице. Ракета упала примерно в двадцати метрах от дома, но лишь повредила его вместе с забором и автомобилем Honda.

Затем со стороны Украины поселок обстреляли еще шесть раз — предположительно, калибром 120-150 мм. Снаряды попали в дом, огород, заборы и на территорию компании АО «Стрела».

В результате обстрела повреждено 25 домов.