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Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в краже с банковской карты

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в краже с банковской карты. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 апреля, на улице Энгельса.

Патрульные обратили внимание на пьяного мужчину. Для оформления административного материала нарушителя доставили в отдел МВД России по Московскому району Рязани.

Во время разбирательства выяснилось, что 31-летнего мужчину, ранее судимого за кражу, разыскивают за хищение с утерянной банковской карты.

Ранее в полицию обратилась 72-летняя рязанка. Она рассказала, что где-то обронила банковскую карту. После этого на ее телефон начали поступать сообщения о списании денег. Женщина позвонила в банк и попросила заблокировать карту. С ее счета на тот момент украли 7919 рублей.

Сотрудники уголовного розыска проверили магазины, где совершались покупки. Полицейские установили, что при помощи карты расплачивался 31-летний рязанец. Он жил на одной улице с потерпевшей, однако в последнее время дома не появлялся. В итоге его смогли разыскать патрульные.

На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).