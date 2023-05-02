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Мужчину, отбывающего наказание в Рязанской области, осудят за демонстрацию нацистской символики

Жителя Подмосковья, отбывающего наказание в Рязанской области, осудят за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Следствие установило, что мужчина являлся приверженцем нацистской идеологии. Пожелав сформировать у других осужденных позитивное отношение к деятельности нацистов во время Второй мировой войны, он демонстрировал им запрещенную символику.

Ранее его подвергали административному наказанию за схожее правонарушение.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело направят в суд для рассмотрения по существу.