Мужчину, отбывающего наказание в Рязанской области, осудят за демонстрацию нацистской символики
Жителя Подмосковья, отбывающего наказание в Рязанской области, осудят за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщило региональное управление следкома.
Следствие установило, что мужчина являлся приверженцем нацистской идеологии. Пожелав сформировать у других осужденных позитивное отношение к деятельности нацистов во время Второй мировой войны, он демонстрировал им запрещенную символику.
Ранее его подвергали административному наказанию за схожее правонарушение.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело направят в суд для рассмотрения по существу.