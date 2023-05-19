Жительница Мордовии представлялась электриком и похищала деньги у сасовских пенсионеров

Жительница Мордовии представлялась электриком и похищала деньги у сасовских пенсионеров. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 75-летний житель поселка Кустаревка и сообщил о пропаже 55 тысяч рублей из его дома.

Выяснилось, что пару дней назад к нему в дом заходила незнакомка, которая представилась электриком. Хозяин пропустил ее в дом, чтобы она проверила проводку. Женщина походила по комнатам, что-то записала в блокнот и ушла.

Полицейские опросили соседей пенсионера и нашли свидетелей, они сообщили марку и номер автомобиля, на котором передвигалась женщина.

Оперативники нашли этот автомобиль и выяснили, что к краже причастна 35-летняя жительница Республики Мордовия. Женщину задержали.

Ранее она была судима за квартирную кражу.

Также выяснилось, что эта женщина причастна к аналогичному хищению 275 тысяч рублей у пенсионера из города Сасово.

По предварительной информации, 35-летняя жительница Республики Мордовия специально проезжала по населенным пунктам Сасовского района и высматривала дома пожилых людей. Затем под видом электрика и под предлогом проверки электропроводки и счетчиков она обходила жилище и отвлекала внимание хозяина. Когда уловка удавалась, женщина обследовала мебель и другие места, где пенсионеры часто хранят сбережения, и похищала деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до 6 лет тюрьмы.