Житель Белгородской области получил травмы во время обстрела села украинскими военными

В Белгородской области 19 мая ВСУ обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа. В ходе атаки пострадал человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из снарядов украинских военных прилетел во двор жилого дома. Мужчина получил ранения руки и ноги. Ему потребовалась госпитализация. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

В результате обстрела в одном доме выбиты окна, поврежден фасад и забор. Также осколки снаряда повредили машину и линию электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области система ПВО сбила беспилотник.