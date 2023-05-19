ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли Кореневский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По словам политика, власти насчитали восемь прилетов по территории муниципалитета. После атаки оказались поврежденными линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света остались села Троицкое, Гордеевка и Внезапное. «Как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий», — заявил Старовойт.

Чиновник также отметил, что российские военные наносят ответные удары по огневым точкам ВСУ.