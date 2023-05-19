В ВТБ предупредили о мошенниках, звонящих по видеосвязи под видом сотрудников банков

В ВТБ предупредили о телефонных мошенниках, звонящих по видеосвязи под видом сотрудников банков. Об этом сообщило RT.

Отмечается, что впервые преступники звонят через мессенджер или по обычной связи. Если собеседник не верит, что разговаривает с работником, ему звонят по видео и делают вид, что обслуживают из офиса.

«Все подобные звонки совершаются исключительно с целью получения персональной информации в преступных целях, возможно даже для получения фотографий и видеоизображений клиентов», — заявили в пресс-службе ВТБ.