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В ВТБ предупредили о мошенниках, звонящих по видеосвязи под видом сотрудников банков

В ВТБ предупредили о телефонных мошенниках, звонящих по видеосвязи под видом сотрудников банков. Об этом сообщило RT.

Отмечается, что впервые преступники звонят через мессенджер или по обычной связи. Если собеседник не верит, что разговаривает с работником, ему звонят по видео и делают вид, что обслуживают из офиса.

«Все подобные звонки совершаются исключительно с целью получения персональной информации в преступных целях, возможно даже для получения фотографий и видеоизображений клиентов», — заявили в пресс-службе ВТБ.