В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима

В Солотче прошли рейды по соблюдению противопожарного режима. Об этом сообщили в мэрии.

Мероприятия провели специалисты управления ГО ЧС в четверг, 18 мая. Они пообщались с местными жителями, напомнили им о правилах пожарной безопасности в весенне-летний период и раздали им памяти об условиях введенного особого противопожарного режима.

С отдыхающими провели разъяснительную работу о правилах поведения и недопустимости разведения костров в лесу.

Напомним, особый противопожарный режим действует в Рязани с 26 апреля.