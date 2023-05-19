В Сараевском районе от укусов клещей пострадали 10 человек

В Сараевском районе от укусов клещей пострадали 10 человек. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет ИД «Пресса».

По данным издания, в Сараевскую межрайонную больницу с укусами клещей уже обратились более 10 человек. Среди них есть и дети.

Главный врач МБ Павел Шейдоров рассказал, что после удаления клещей и обработки ран всех пациентов отпустили домой. Сейчас за ними наблюдают медики.

«На анализ по выявлению заболеваний никто из обратившихся клещей не отправлял. Причина — такой анализ платный и делается за счет пациента. В большинстве своем от укусов насекомых сараевцы пострадали в местах отдыха. В отдельных случаях — на территории частных домовладений», — заявил Шейдеров.