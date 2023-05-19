В Сараевском районе на кладбище мужчина напал на пенсионерку

В Сараевском районе на кладбище мужчина напал на пенсионерку. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратилась 61-летняя жительница села Муравлянка. Женщина рассказала полицейским, что пришла на кладбище помянуть родственников. Там мужчина напал на нее и начал требовать с нее деньги, однако пенсионерка сказала, что не взяла их.

После этого злоумышленник ударил ее бруском по голове. Испуганная женщина сказала, что отдала бы деньги, но их нет. Затем нападавший пригрозил изнасиловать пенсионерку. Женщина решила побыстрее отдать его в руки полицейских или законопослушных граждан.

Она задумала выманить его с кладбища в село, а там позвать на помощь. Пенсионерка сказала, что готова отдать деньги, которые есть дома. Она убедила его пойти к ней домой. Услышав у ближайшего дома голоса людей, мужчина убежал.

Оперативники записали приметы нападавшего. Потерпевшая сказала, что раньше видела его в селе. По сведениям полицейские узнали, что к нападению причастен 47-летний мужчина. Ранее его судили за кражу и убийство.

Рецидивист освободился в начале 2023 года, вернулся в село, но недавно пропал из дома.

Полицейские начали розыск злоумышленника. Он пытался скрыться в окрестностях села, но его нашли и задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК РФ («Разбой»).