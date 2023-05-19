В Санкт-Петербурге четверых подростков госпитализировали с отравлением наркотиками

В Санкт-Петербурге четверых подростков госпитализировали с отравлением наркотиками. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в четверг, 18 мая.

Прохожий увидел 14-летнего мальчика без сознания около торгового центра. Он вызвал «скорую». Позже в больнице оказались еще трое подростков — им вызвали врачей посетители самого ТЦ.

Всего в больницу госпитализировали четверых школьников: двух учеников восьмого класса, одного из девятого, одного из седьмого. Все находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали журналистам очевидцы, когда подростки пришли в торговый центр, они вели себя странно — ходили по залам шаткой походкой, примерно каждые 3-4 минуты теряли сознание и падали. По предварительной версии, причиной такого поведения стало отравление наркотиком.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.