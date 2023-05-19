В Рязани рабочие перекопали дорогу на полтора месяца без разрешения мэрии

Рязанский подрядчик по ремонту теплосетей перекопал дорогу на полтора месяца, перекрыв выезд жителям дома, без разрешения мэрии. Об этом РЗН. инфо сообщили рязанцы.

Жители дома № 22 корпус 1 по улице Грибоедова рассказали, что в их дворе подрядчик ООО «Электролом» от МУП «РМПТС» перекопал дорогу без каких-либо на то разрешений на полтора месяца.

«15 мая в нашем дворе раскопали трубы тепловых сетей для замены. К нам они не имеют никакого отношения, так как у каждого индивидуальное отопление. Но трубы проходят в нашем дворе, потому что соседний дом запитан на горячую воду к теплосетям города. Из-за этого перекопали еще дорогу в арке — единственный наш въезд и выезд. Мы начали спрашивать разрешение на проведение работ у подрядчика, так как никакой информационной таблички не было. Предоставить нам не смогли, как и полиции, которую мы вызвали. Показали только расписку о том, что подали документы на разрешение 15 мая», — подчеркнули рязанцы.

По словам жителей дома № 22 корпус 1 по улице Грибоедова, полиция приостановила работы и направила в администрацию города документ для составления протокола на подрядчика.

«Разрешение подрядчику выдали только 16 мая во второй половине дня. Однако рабочие уже на тот момент два дня копали, несмотря на запрет полиции. Мы звонили во все инстанции, все без толку. Спустя пару дней пришли из администрации те, кто составляет протоколы, словесно вынесли предупреждение подрядчику и уехали», — поделились рязанцы.

Жителей дома также не устроил и тот факт, что мэрия не подумала о них и не договорилась заранее с соседними домами о пути проезда во двор.

«Мы сами договаривались с соседними домами, чтобы они предоставили въезд через их шлагбаумы. Но, видимо, не все жители увидели объявление, поэтому парковали свои машины так, что мы не могли выехать с территории двора», — рассказали рязанцы.

Кроме того, жители дома сообщили, что отправили жалобы в региональное правительство губернатору и в прокуратуру. Они переживают, что из-за этих работ дети или пенсионеры поломают себе что-нибудь или фундамент дома поедет.

«Ограждение никакое: ленточки натянули, пять дощечек проложили к магазину без парапетов, заборчики, которые на ветру колышутся, поставили и думают что этого достаточно. Страшно за детей и пенсионеров, которые могут упасть и переломать все. А еще для нас было удивительно, почему подрядчик, копая в арке, не знал, что там проходит фундамент дома. Сейчас они подкопали под фундаментом, а в дальнейшем планируют просто засыпать и все. А то, что потом усадка грунта будет и по дому пойдут трещины всем наплевать», — сетуют жители.