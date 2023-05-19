В Омской области мать и дочь погибли при пожаре из-за загоревшегося холодильника

В Омской области два человека погибли из-за пожара, предположительно, случившегося из-за холодильника. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление следкома.

Возгорание случилось вечером в частном доме в поселке Москаленки.

Отмечается, что от отравления угарным газом погибли 28-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Муж, как рассказали журналистам, в этот момент был на вахте. На месте работали следователи и эксперты, устанавливаются причины возгорания.

В публикации указано, что пожар, вероятно, произошел из-за холодильника. В Следственном комитете отметили, что место в доме, где он находился, выгорело сильнее всего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Региональная прокуратура взяла ход расследования на контроль.