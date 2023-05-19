В Брянской области на мине подорвался автомобиль с российскими медиками, которые выехали на помощь военным

В Брянской области на мине подорвался автомобиль с российскими медиками, которые выехали на помощь военным. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел ночью 18 мая. Военный на квадроцикле не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Мужчина погиб на месте, его пассажир, 25-летний контрактник, с переломами ребер и травмой живота позже был доставлен в больницу.

По данным канала, для оказания помощи на место выехал автомобиль с военными медиками, который и наехал на мину.

В результате взрыва тяжелые травмы получили двое человек. 26-летний контрактник, у него рваная рана лица и множество ушибов. Также пострадал 46-летний инструктор медицинской подготовки, он получил множество переломов по всему телу, разрыв пищевода, врачи ампутировали ему часть стопы, сейчас он в реанимации.