В Белгородской области мужчина бросил во двор соседа гранату

В Белгородской области мужчина бросил во двор соседа гранату. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет Telegram-канал Shot,

По данным издания, 35-летний мужчина постоянно ругался с соседом и в какой-то момент решил бросить на его участок гранату Ф-1. Граната взорвалась и повредила забор и фасад дома. В момент взрыва хозяина дома не было. Пострадавших нет.

Подрывника задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.

Сейчас сотрудники выясняют, откуда у мужчины взялась граната.