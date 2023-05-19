Уроженец Рязанской области записал обращение из зоны спецоперации

Уроженец Рязанской области, боец с позывным «Удача» записал обращение из зоны спецоперации. Ролик появился в Telegram-канале Министерства обороны.

Мужчина рассказал, что гордится своими командирами, благодарен им за качественную подготовку, за всестороннее обеспечение личного состава, а также их профессионализм и мужество.

«Мы с пониманием относимся к их требовательности к дисциплине. Уверен, что все ребята равняются на своих командиров. Они этого точно достойны», — рассказал боец.