Студентам и школьникам показали работу Рязанской НПК

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») провела Дни открытых дверей. Завод посетили студенты Рязанского колледжа электроники и учащиеся школы № 47. Всего гостями предприятия стали более 90 человек.

Во время мероприятия пришедшим рассказали о заводе, о востребованных профессиях, о возможности получить профильное образование. С молодыми людьми пообщались заместитель главного инженера по технологическим процессам Григорий Грязнов и начальники 1 и 2 цехов Юрий Тупицын и Сергей Липатов. Они рассказали о том, как сами начали работу на заводе, и пригласили ребят в дальнейшем трудоустроиться на предприятие.

Пройдя инструктаж по технике безопасности и правилам передвижения по территории, под руководством гидов гости отправились на производство. Молодые специалисты провели для них экскурсию. Молодым людям показали технологические установки, а также процессы, происходящие в них. Также гостям рассказали о выпускаемой продукции и роли предприятия в экономике региона. Гости узнали много информации о том, как все устроено и работает на заводе, как проходит рабочая смена у операторов технологических установок, а также о возможностях карьерного роста.

Отмечается, что День открытых дверей — один из инструментов профориентационной работы Рязанской НПК. Каждый год предприятие посещают школьники и студенты. Для обучающихся завод организует все виды практик: ознакомительную, производственную и преддипломную. Каждый год их проходят более 100 студентов со всей России. Будущие специалисты посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, смотрят фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ.

Для подготовки кадров предприятие использует корпоративную систему непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Ее первой ступенью является «Роснефть-класс» школы № 43, второй — обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в РГРТУ. Также РНПК сотрудничает с другими российскими вузами, ведет проекты Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами.

Подобный подход дает результаты. За 2022 год в заводской коллектив влились 30 молодых кадров. Вчерашние студенты вузов России и ссузов Рязани и области работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами, снабженцами.