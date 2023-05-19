США ввели новые экспортные ограничения против России и Белоруссии

В список добавили строительные материалы, ткани, краски, бумагу, оборудование и транспорт.

США ввели ограничения на экспорт 1200 позиций в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило РИА новости.

В список добавили строительные материалы, ткани, краски, бумагу, оборудование и транспорт.

«Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии», — говорится в сообщении.