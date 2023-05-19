Специалисты «Рязаньгоргаз» начали проверки оборудования у потребителей «группы риска»

Специалисты «Рязаньгоргаз» совместно с представителями префектуры проверили состояние газового оборудования в домах рязанцев, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие прошло в Железнодорожном районе города Рязани.

Газовики бесплатно выполнили техническое обслуживание газовых приборов, устранили неисправности, провели инструктажи по правилам использования газа в быту.

Рейды пройдут в каждом районе города в соответствии с совместным планом-графиком «Рязаньгоргаз» и администрации города Рязани.

«В „группу риска“ входят потребители, которые не могут обеспечить ежегодное выполнение технического обслуживания и необходимый ремонт, чтобы содержать газовое оборудование в исправном состоянии. Основная цель рейдов — обезопасить жильцов многоквартирных домов», — отметил заместитель начальника службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Вадим Лекомцев.