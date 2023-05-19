Рязанских водителей предупредили о рейдах по нарушениям ПДД

Рязанские инспекторы в пятницу и выходные проведут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщило региональное управление МВД.

Сотрудники ГАИ проведут широкомасштабные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД. Так, полицейские будут массово останавливать машины.

Госавтоинспекция призвала не оставаться равнодушными и сообщать о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.