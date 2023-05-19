Рязанские полицейские ищут свидетелей ДТП с участием мотоцикла

Рязанские полицейские ищут свидетелей ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла 20 апреля 2023 года, примерно в 7:30, в Рязани на Ряжском шоссе. По предварительной информации, 42-летний рязанец на Mercedes Benz столкнулся с мотоциклом «CK 250», которым управлял 29-летний местный житель.

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Его госпитализировали.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят сообщать по телефону: 8 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.