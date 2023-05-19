Рязанские дзюдоисты завоевали медали международного турнира в Гродно

Рязанские дзюдоисты завоевали медали международного турнира в Белорусии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Турнир памяти капитана милиции Виктора Юртова проходил с 12 по 14 мая в городе Гродно. В нем участвовали спортсмены со всех регионов Белоруссии, а также сборные из Молдавии и России. Всего на арену ХК «Неман» вышли около 200 дзюдоистов.

Рязанскую область представляли воспитанники СШОР «Комета». Они стали победителями и призерами турнира. Первое место в весовой категории 55 килограммов занял Никита Кудасов, второе место в той же категории — Владислав Матвеев. Третьим в весовой категории 73 килограмма стал Андрей Калинин.