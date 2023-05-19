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Рязань получит 25 троллейбусов из Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов анонсировал увеличение количества общественного транспорта. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

Недавно стало известно, что Рязанская область получит дополнительные средства, часть из которых пойдут на покупку 25 новых автобусов. В начале 2024 года по договору лизинга поступят еще 20 новых машин.

«Таким образом, в следующем году средний возраст муниципальных автобусов не превысит двух лет», — написал Бранов.

Также известно, что есть договоренность с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым о передаче Рязани 20 троллейбусов.

«Их появление позволит отказаться от эксплуатации совсем уже возрастных троллейбусов, которые пока вынужденно выходят на линию», — сообщает вице-губернатор.