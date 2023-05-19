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Рязанцы пожаловались на протекающую крышу, контейнерную площадку и внутридомовой проезд

Глава администрация Рязани Елена Сорокина сообщила о проблемах рязанцев, с которыми они приходят к ней на прием.

19 мая один из рязанцев рассказал Сорокиной о пришедшем в упадок внутридворовом проезде между улицами Затинной и Рыбацкой.

«Поручила управлению благоустройства внести этот участок в очередь на ремонт», — сообщила чиновница.

Также мужчина заявил о необходимости сделать канализационную насосную станцию для домов, расположенных между улицами Затинной и Рыбацкой.

«Поручила „Водоканалу“ проработать вопрос, связаться с жителями, чтобы предложить им оптимальный вариант. Положительный пример у нас есть — поселок Мервино», — сообщила Сорокина.

Кроме этого, рязанец высказал желание о приватизации участка под гаражом ГК «Станкостроитель».

"С 2014 года там проходят «красные линии». Специалисты управления земельных отношений пояснили, что в отношении этой территории разработан проект планировки. Красные линии ограничивают территории общего пользования, в границах которых проходит дорога и тротуары. Они показывают перспективы развития района. Есть судебная практика в пользу заявителя, и тогда участок может быть передан в собственность", — сообщила Сорокина.

Также главе администрации пожаловались на контейнерные площадки на улице Затинной, к которым часто не могут подъехать мусоровозы.

«Проведем выездное совещание с участием „Эко-Пронска“, управления благоустройства, жителями, чтобы выработать решение», — пообещала глава администрации Рязани.

Жительница улицы Бирюзова попросила предусмотреть парковки при ремонте ее двора. В этом году эта дворовая территория вошла в программу по благоустройству.

«Чтобы ограничить движение транспорта по двору, жители разграниченной территории, находящейся в общедолевой собственности, могут установить ограничители движения», — сообщила чиновница.

Также поднимался вопрос ветхих сооружений между детским садом на улице Семинарской и жилыми домами.

«Необходимо разобраться с принадлежностью участка и далее действовать в соответствии с законодательством, чтобы привести территорию в порядок», — заявила глава администрации Рязани.

Кроме этого, были жалобы на протекание кровли в доме на улице Урицкого, несмотря на капитальный ремонт, проведенный в 2010 году.

«Поручила управлению энергетики и ЖКХ совместно с управляющей компанией принять оперативные меры по проведению текущего ремонта и продумать механизм проведения капитального ремонта», — пишет Сорокина.