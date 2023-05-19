Рязанцы пожаловались на очередь в детском травмпункте

Рязанцы пожаловались на очередь в детском травмпункте. Публикация появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Фотография сделана вечером в четверг, 18 мая.

По информации пользователя, в очереди находились 17 детей. «Кого скорая привозила, кто сам добирался, один мальчик лежал, девочка сидела вся тряслась. Помимо городских жителей приезжали дети и их родители с области — тк в районах не нашлось хирурга. И всего один врач. У меня такой вопрос к нашим властям: у вас ценности какие-то еще остались в этой жизни? Здоровье, дети… Или только все одно интересует?! Как так можно, один врач на весь город и область. В таком городе жить страшно!», — указано в посте.

Отмечается, что на фотографии не поместились все пришедшие.