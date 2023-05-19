Рязанца оштрафовали за распространение трека группы «25/17»
Рязанца оштрафовали за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда.
Суд установил, что гражданин, используя сотовый телефон, разместил на странице в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе песню группы «25/17» «Будь белым». Решением Эжвинского районного суда
Рязанец полностью признал вину. Ему назначили административный штраф в размере 1 000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.