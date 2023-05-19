Рязанца оштрафовали за распространение трека группы «25/17»

Рязанца оштрафовали за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда.

Суд установил, что гражданин, используя сотовый телефон, разместил на странице в соцсети «ВКонтакте» в открытом доступе песню группы «25/17» «Будь белым». Решением Эжвинского районного суда от 30.10.2012 трек внесли в федеральный список экстремистских материалов за № 1730. Мужчина опубликовал аудиозапись в конце 2017 года, чтобы он и другие пользователи могли послушать ее.

Рязанец полностью признал вину. Ему назначили административный штраф в размере 1 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.