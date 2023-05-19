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Присяжные признали касимовца виновным в мошенничестве и убийстве знакомого
Рязанский облсуд на основании вердикта присяжных приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы.

Присяжные признали касимовца виновным в мошенничестве и убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В конце 2020 года обвиняемый под видом купли-продажи автомобилей взял в долг почти 800 тысяч рублей у своего приятеля и не возвращал их под различными предлогами. Чтобы скрыть мошенничество и не попасться полиции, он решил убить приятеля. Злоумышленник пообещал вернуть долг и назначил встречу в лесу рядом с деревней Чаур Кассимовского района. Там преступник нанес приятелю не менее 60 ранений. Пострадавший умер на месте.

Обвиняемый в суде вину не признал.

Рязанский облсуд на основании вердикта присяжных приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.